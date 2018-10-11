Омск к Новому году согласились украсить 50 компаний

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-11T09:59:26+03:00

Омск готовят украсить к Новому году Фото: пресс-служба администрации города Омска

Но концепция оформления города еще утверждена

Изменить размер текста: A A

Администрация города начала обсуждать с предпринимателями города подготовку города к новогодним праздникам. Сейчас о своем намерении участвовать в оформлении города объявили 50 компаний, сообщают в департаменте городской экономической политики.

В администрации отметили, что концепцию украшения города еще не утвердили, сейчас департамент как раз работает над дизайном.

– Создание новогодней сказочной атмосферы в городе – задача, которую можно решить только совместными усилиями, – сказала директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.

В департаменте отметили, что ежегодно в украшении города участвуют: «МЕГА Омск», ЗАО ТФ «Хозмебельстройторг», торговые комплексы «Континент» и «Каскад», «Герцен Плаза», «Флагман».