Омскому аэропорту дадут новое название

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-11T08:32:27+03:00

В ближайшее время нашей воздушной гавани дадут имя одного из выдающихся соотечественников. Фото: Андрей КУТУЗОВ

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Общественная палата РФ и Минкульт РФ запустили проект «Великие имена России». В ближайшее время сразу 45 аэропортов крупных городов страны переименуют в честь выдающихся россиян. Омский аэропорт «Центральный», как оказалось, тоже попал в этот список. В ближайшее время нашей воздушной гавани дадут имя одного из выдающихся соотечественников.

Для этого местные власти должны проводить круглые столы с привлечением лидеров общественного мнения. От них требуется представить различные варианты названий со списком 3 - 10 фамилий известных россиян. Перечень возможных названий необходимо обсудить на публичных слушаниях. После этого в Москве уже решат, чье имя дать омскому аэропорту.

Обсуждать варианты в Омске будут уже на этой неделе.