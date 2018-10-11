Омскому аэропорту дадут новое название
Общественная палата РФ и Минкульт РФ запустили проект «Великие имена России». В ближайшее время сразу 45 аэропортов крупных городов страны переименуют в честь выдающихся россиян. Омский аэропорт «Центральный», как оказалось, тоже попал в этот список. В ближайшее время нашей воздушной гавани дадут имя одного из выдающихся соотечественников.
Для этого местные власти должны проводить круглые столы с привлечением лидеров общественного мнения. От них требуется представить различные варианты названий со списком 3 - 10 фамилий известных россиян. Перечень возможных названий необходимо обсудить на публичных слушаниях. После этого в Москве уже решат, чье имя дать омскому аэропорту.
Обсуждать варианты в Омске будут уже на этой неделе.