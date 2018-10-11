2018-10-11T08:17:24+03:00
Общество

Минспорта не будет помогать омскому «Авангарду» с ареной

Проблемы с комплексом, как считают столичные чиновники, полностью в ответственности региона
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Минспорта не будет помогать «Авангарду» с аренойМинспорта не будет помогать «Авангарду» с аренойФото: Николай КРИВИЧ
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Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситауцию с «Ареной Омск». В ходе международного форума «Россия – спортивная держава» журналисты спросили у Колобкова, сможет ли министерство помочь с проблемами омской арены.

- Надеюсь, что с ареной разберутся, она ведь не так давно построена. Но вообще этот вопрос - полностью прерогатива региона, - ответил чиновник «Спорт-Экспрессу».

Также он сказал, что команда, конечно, должна играть дома, ведь Омск – это хоккейный регион.

Напомним, что сейчас омский «Авангард» вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за проблем со стадионом «Арена Омск»

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