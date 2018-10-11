СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-11T07:53:48+03:00

Пьяный омич украл железное сердце для своей девушки Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Оно было частью композиции из букв у железнодорожного техникума

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У Омского техникума железнодорожного транспорта, который находится на улице Гризодубовой, пьяный омич решил украсть сердце из железа. Оно являлось частью ландшафтной композиции. Когда сотрудники техникума обнаружили отсутствие сердца, тут же обратились в полицию.

Силовики уже через 20 минут задержали омича с металлическим сердцем недалеко от территории техникума. Он был пьян и сказал, что несет сердце своей девушке.

20-летнего романтичного омича задержали. Оказалось, что он уже ранее судим за совершение имущественных преступлений.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил 6700 рублей.