2018-10-11T07:53:48+03:00
Общество

Пьяный омич украл железное сердце для своей девушки

Оно было частью композиции из букв у железнодорожного техникума
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич украл железное сердце для своей девушкиПьяный омич украл железное сердце для своей девушкиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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У Омского техникума железнодорожного транспорта, который находится на улице Гризодубовой, пьяный омич решил украсть сердце из железа. Оно являлось частью ландшафтной композиции. Когда сотрудники техникума обнаружили отсутствие сердца, тут же обратились в полицию.

Силовики уже через 20 минут задержали омича с металлическим сердцем недалеко от территории техникума. Он был пьян и сказал, что несет сердце своей девушке.

20-летнего романтичного омича задержали. Оказалось, что он уже ранее судим за совершение имущественных преступлений.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил 6700 рублей.

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