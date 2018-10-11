Пьяный омич украл железное сердце для своей девушки
Оно было частью композиции из букв у железнодорожного техникума
Пьяный омич украл железное сердце для своей девушкиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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У Омского техникума железнодорожного транспорта, который находится на улице Гризодубовой, пьяный омич решил украсть сердце из железа. Оно являлось частью ландшафтной композиции. Когда сотрудники техникума обнаружили отсутствие сердца, тут же обратились в полицию.
Силовики уже через 20 минут задержали омича с металлическим сердцем недалеко от территории техникума. Он был пьян и сказал, что несет сердце своей девушке.
20-летнего романтичного омича задержали. Оказалось, что он уже ранее судим за совершение имущественных преступлений.
Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил 6700 рублей.