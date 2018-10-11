В Омске авто «Яндекс Такси» врезалось в уборочную машину

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-11T07:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром пользователи соцсетей опубликовали фото очередной аварии с участием известной службы такси. Дорожное происшествие случилось на Левом берегу в районе Птичьей гавани.

По фото, опубликованным в Сети, видно: у легковушки такси полностью разбит перед. Врезалась она в уборочную машину "Вихрь". Большегруз после аварии не получил серьезных повреждений.

В комментариях омичи недоумевают по поводу частоты аварий, которые происходят с машинами «Яндекс Такси». Омичи предполагают, что водитель легковушки просто уснул за рулем и не заметил грузовик:

- Слона-то не приметил, - пишут омичи.

О пострадавших в аварии пока не сообщается.