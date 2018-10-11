В Омске авто «Яндекс Такси» врезалось в уборочную машину
Сегодня утром пользователи соцсетей опубликовали фото очередной аварии с участием известной службы такси. Дорожное происшествие случилось на Левом берегу в районе Птичьей гавани.
По фото, опубликованным в Сети, видно: у легковушки такси полностью разбит перед. Врезалась она в уборочную машину "Вихрь". Большегруз после аварии не получил серьезных повреждений.
В комментариях омичи недоумевают по поводу частоты аварий, которые происходят с машинами «Яндекс Такси». Омичи предполагают, что водитель легковушки просто уснул за рулем и не заметил грузовик:
- Слона-то не приметил, - пишут омичи.
О пострадавших в аварии пока не сообщается.