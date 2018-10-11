В Омской области начался массовый отлов рыбы

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-11T07:01:00+03:00

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В Омской области стартовал массовый лов рыбы. Сейчас товарное рыболовство ведется на 84 участках Омской области. А количество организаций, которые занимаются этим, возросло до 50, сообщает омское минприроды. Потов улов пойдет на продажу.

Когда министерство проводило первый аукцион на предоставление рыболовных участков, их было всего 15.

Как окаазалось, самые популярные виды рыб на территории Омской области – это сиговые, карповые, лососевые и осетровые виды рыб. Лидером среди выращенной товарной рыбы стал Исилькульский район. Там объемы вылова доходя до 50 тонн.

Выращенную на специальных участках рыбу можно купить на местных рынках и сельхоз ярмарках. Также ее отправляют на рыбоперерабатывающие предприятия.