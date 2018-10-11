Росприроднадзор не знает, откуда взялось масляное пятно на реке в Омске

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-11T06:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, в конце сентября горожане заметили маслянистое пятно, плывшее по Оми прямо в центре Омска. Специалисты Росприроднадзора после жалоб омичей начали проверку, но пришли к удивительным выводам.

- Двадцать четвертого сентября в 13.00 осуществлен выезд и произведен осмотр акватории водного объекта реки Омь в районе Фрунзенского моста в ЦАО города Омска, а также выше и ниже по течению протяженностью около 2 км, - приводит ТАСС выдержку из документа. В 14.30 отбор проб воды в реке Омь произведен не был в связи с отсутствием на месте отбора видимых следов загрязнения поверхности акватории реки Омь нефтепродуктами.