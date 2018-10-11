2018-10-11T05:03:17+03:00
Общество

В Омске появится комплекс испытания военной продукции

На его строительство потребуется более 1 миллиарда рублей
Станислав МУХИН
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Стало известно о неожиданных планах властей по строительству в Омске военного комплекса, на котором будут испытывать новинки оборонного комплекса. Об этом заявили на заседании горсовета. Он станет вторым в стране. Военный испытательный комплекс появится в районе Окружной дороги. Инвестиции уже оценили более чем в 1,2 миллиарда рублей.

Правда, для этого нужно решить массу вопросов. Депутатов в проекте подкупило то, что создание этой площадки позволит создать дополнительно 50 рабочих мест. В целом депутаты согласились с возможностью строительства испытательного комплекса военной продукции. Окончательное решение по этому вопросу народные избранники примут на пленарном заседании горсовета.

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