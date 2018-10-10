2018-10-10T14:35:20+03:00
Происшествия

В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку

Школьницу с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Пострадавшая школьница попала в больницу.Пострадавшая школьница попала в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 9 октября, вечером в рабочем поселке Муромцево.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь по улице Советская, в районе дома № 99 сбил девушку-подростка, которая шла по обочине навстречу.

- В результате ДТП 14-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - У мужчины были выявлены признаки опьянения. В отношении него возбуждено дело по статье «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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