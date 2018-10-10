2018-10-10T14:27:55+03:00
Происшествия

В Омске сбили школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте

Сейчас подросток в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске сбили школьницу, когда она переходила дорогу в неположенном местеВ Омске сбили школьницу, когда она переходила дорогу в неположенном местеФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В центре города произошла очередная авария с подростком. 16-летняя школьница сегодня днем хотела перейти дорогу в неположенном месте. 28-летняя женщина на «Хендай» ехала по улице 10 лет Октября со стороны улицы Шебалдина в сторону улицы 20-ая Линия. В районе дома №127 женщина сбила перебегавшую дорогу школьницу. Девочка переходила дорогу в неположенном месте.

Сейчас школьницу доставили в больницу с травмами. Об этом сообщают омские полицейские.

Силовики выясняют все причины и обстоятельства аварии.

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