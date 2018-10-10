2018-10-10T14:17:27+03:00
Происшествия

Житель Омской области напал в парке на 11-летнего мальчика

Он отобрал у школьника сотовый
Анна МИКУЛА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В исилькульский отдел полиции обратилась жительница села Украинка. Женщина сообщила, что на ее 11-летнего сына в парке напар неизвестный. Мужчина отобрал у ребекна сотовый телефон и был таков.

- Сумму ущерба женщина оценила в 2 700 рублей. Оперативниками предварительно установлено, что к преступлению причастен 22-летний односельчанин потерпевшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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