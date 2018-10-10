Омский губернатор по утрам занимается йогой

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-10T13:59:21+03:00

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Глава региона через год после переезда в Омск рассказал, как проходит его день. Как выяснилось, по утрам он обязательно занимается йогой и совсем не пьет кофе, а предпочитает чай – зеленый или травяной. Об этом губернатор Александр Бурков рассказал в интервью "12 Каналу".

Глава региона приезжает на работу рано – к 7.40. К такому ритму его работы уже привыкли в правительстве.

Когда Александр Бурков вступил в должность, в своем кабинете он попросил поменять стул на более жесткий. По его словам, не привык сидеть на мягком. В свой кабинет он также принес икону и карту Омской области.