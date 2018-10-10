2018-10-10T13:59:21+03:00
Общество

Омский губернатор по утрам занимается йогой

Александр Бурков рассказал о своем ежедневном графике
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Александр Бурков рассказал о своем ежедневном графикеАлександр Бурков рассказал о своем ежедневном графике
Изменить размер текста:

Глава региона через год после переезда в Омск рассказал, как проходит его день. Как выяснилось, по утрам он обязательно занимается йогой и совсем не пьет кофе, а предпочитает чай – зеленый или травяной. Об этом губернатор Александр Бурков рассказал в интервью "12 Каналу".

Глава региона приезжает на работу рано – к 7.40. К такому ритму его работы уже привыкли в правительстве.

Когда Александр Бурков вступил в должность, в своем кабинете он попросил поменять стул на более жесткий. По его словам, не привык сидеть на мягком. В свой кабинет он также принес икону и карту Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
В Омске сбили школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте
Житель Омской области напал в парке на 11-летнего мальчика
Омску выделят 139 миллионов на реконструкцию «Эрмитаж-Сибирь»
Омичи пытались украсть травмайные рельсы
В Омске 52-летний педофил присылал в соцсетях детям свои откровенные фото
«Росводоканал Омск»: даже один открытый колодец – это большая опасность для горожан
В Омской области ловили браконьера из-за трех мешков с лосятиной
Минпром Омска незаконно заключал контракты с 6 перевозчиками
Маршрутка Омск-Кормиловка попала в ДТП
В Омской области одни из самых доступных цен в стране
Ребенок не справляется со школьной программой?
Бдительные омичи помогли найти энерговора
Омбудсмен по правам человека требует проверить омскую колонию, где был бунт
Омские дороги обследуют за 1,5 млн
На трассе под Омском насмерть сбили пешехода
Начни свой путь к успеху
Три омские экс-чиновницы пытаются обжаловать приговор
Омских лебедей увезут из парка имени 30-летия ВЛКСМ на зимовку
В Омской области выявлен вирус бешенства у КРС
Пожарные в Омской области 5 часов тушили дом
Стала известна дата открытия омской «Галерки»