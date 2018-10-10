2018-10-10T13:26:25+03:00
Общество

Омску выделят 139 миллионов на реконструкцию «Эрмитаж-Сибирь»

Завершить ремонт планируется
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омску выделят деньги на реконструкцию «Эрмитаж-Сибирь»Омску выделят деньги на реконструкцию «Эрмитаж-Сибирь»Фото: пресс-служба правительства Омской области
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На реконструкцию «Эрмитаж-Сибирь» из федерального бюджета выделят 139 миллионов рублей. Об этом сказали в пресс-службе областного правительства по итогам встречи министра культуры РФ Владимира Мединского с губернатором нашего региона Александром Бурковым.

Реконструкцию исторического здания страхового общества "Саламандра" в центре города, где и разместится «Эрмитаж-Сибирь», планируют завершить к 2020 году.

Центр «Эрмитаж-Сибирь» распожится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля в здании страхового общества "Саламандра" начала XX века. Здесь будут проходить как выставки, так и мастер-классы для сотрудников омских музеев от ведущих экспертов Эрмитажа.

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