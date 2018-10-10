2018-10-10T13:10:41+03:00
Происшествия

Омичи пытались украсть травмайные рельсы

Но план не удался - их задержали
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления РосгвардииФото: пресс-служба Управления Росгвардии
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Инцидент произошел в Октябрьском округе. Экапажу Росгвардии сообщили о хищении рельсов с трамвайных путея недалеко от завода розлива минеральной воды по улице Панфилова.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии увидели троих мужчин, в руках у которых находились лопаты, а также сложенные рядом с ними шпалы в количестве 24 штук. В ходе беседы граждане рассказали, что, по их наблюдению, трамвайные пути уже давно не используются и поэтому решили выкопать шпалы для домашнего использования, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

Подозреваемых, двое из которых уже не раз были судимы задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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