В Омске 52-летний педофил присылал в соцсетях детям свои откровенные фото

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-10T12:45:08+03:00

Сейчас на него возбудили уголовное дело

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Мужчина под вымышленным именем представлялся 19-летним парнем и знакомился с девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Он переписывался с шестью девочкамии и пересылал им интимные фото. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

О сомнительной переписке девочки рассказали родителям, которые обратились в полицию. После установления личности извращенца задержали. У него забрали компьютер, телефон и другие носители информации.

Сейчас педофила заключили под стражу, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека.

Сотрудники полиции сейчас выясняют, переписывался ли мужчина еще с кем-то.