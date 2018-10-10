В Омске 52-летний педофил присылал в соцсетях детям свои откровенные фото
Мужчина под вымышленным именем представлялся 19-летним парнем и знакомился с девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Он переписывался с шестью девочкамии и пересылал им интимные фото. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
О сомнительной переписке девочки рассказали родителям, которые обратились в полицию. После установления личности извращенца задержали. У него забрали компьютер, телефон и другие носители информации.
Сейчас педофила заключили под стражу, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека.
Сотрудники полиции сейчас выясняют, переписывался ли мужчина еще с кем-то.
В Омске задержали 52-летнего извращенца.По версии следствия, 52-летний подозреваемый семьянин, воспитывающий малолетнего ребенка, под вымышленным именем, представляясь 19-летним парнем, вел интернет-переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет, развращая несовершеннолетних, пересылал им интимные фото и совершил другие действия сексуального характера. О сомнительной переписке в полицию сообщили родители детей. Подозреваемый заключен под стражу.