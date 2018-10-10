2018-10-10T12:45:08+03:00
Происшествия

В Омске 52-летний педофил присылал в соцсетях детям свои откровенные фото

Сейчас на него возбудили уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске задержали 52-летнего извращенецаВ Омске задержали 52-летнего извращенецаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мужчина под вымышленным именем представлялся 19-летним парнем и знакомился с девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Он переписывался с шестью девочкамии и пересылал им интимные фото. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

О сомнительной переписке девочки рассказали родителям, которые обратились в полицию. После установления личности извращенца задержали. У него забрали компьютер, телефон и другие носители информации.

Сейчас педофила заключили под стражу, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека.

Сотрудники полиции сейчас выясняют, переписывался ли мужчина еще с кем-то.

В Омске задержали 52-летнего извращенца.По версии следствия, 52-летний подозреваемый семьянин, воспитывающий малолетнего ребенка, под вымышленным именем, представляясь 19-летним парнем, вел интернет-переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет, развращая несовершеннолетних, пересылал им интимные фото и совершил другие действия сексуального характера. О сомнительной переписке в полицию сообщили родители детей. Подозреваемый заключен под стражу.

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