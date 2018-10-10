2018-10-10T12:45:52+03:00
Общество

В Омской области ловили браконьера из-за трех мешков с лосятиной

Теперь ему грозит до пяти лет колонии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области ловили браконьера из-за трех мешков с лосятинойВ Омской области ловили браконьера из-за трех мешков с лосятинойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Егерь из Большеуковского района вышел на след мужчины, который незаконно охотился на лося. Охотинспектор стал преследовать браконьера на «Ниве». На ходу из машины беглецы выбросили три мешка с мясом лося. Егерь продолжить погоню, но застрял в болотах. После этого он вызвал полицию. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сотрудники полиции пешком пробирались сквозь лес и через полкилометра обнаружили брошенный автомобиль браконьера. Затем нашли и охотника. Им оказался 50-летний житель с. Большие Уки, которого ранее уже судили за незаконную вырубку леса.

Полицейским пришлось пройти еще 3 километра по болотистой местности, чтобы обнаружить доказательства: оружие и останки животного.

Сейчас на браконьера завели уголовное дело. Причиненный ущерб составил 240 тысяч рублей. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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