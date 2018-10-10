Минпром Омска незаконно заключал контракты с 6 перевозчиками

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-10T11:18:48+03:00

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Прокуратуре удалось доказать, что Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий региона незаконно выдало 6 перевозчикам разрешения на перевозки и карты маршрутов. Документы, как оказалось, были выданы без проведения торгов. Таким образом, не все желающие предприниматели смогли участвовать в конкурентной борьбе за право перевозки.

Как сообщают в пресс-лужбе региональной прокуратуры, суд признал действия чиновников незаконными и теперь министерству нужно провести конкурсный отбор перевозчиков.

Несколько коммерсантов, получивших маршруты, подали апелляции на решение суда, но оно было оставлено без изменений.

Во время проведения торгов предпринимателям выдадут временные документы на перевозку пассажиров, чтобы не прекращать работу маршруток и автобусов.