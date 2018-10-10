Маршрутка Омск-Кормиловка попала в ДТП

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-10T10:36:57+03:00

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ДТП с маршруткой произошло на выезде из города по Сыропятскому тракту. Газель, следовавшая по маршруту 806 «Омск-Кормиловка», попала в аварию у «Бауцентра» на улице 10 лет октября. Маршрутка столкнулась с грузовой газелью напротив «Базы ВАЗа». Грузовая газель въехала в бок пассажирской маршрутке, сообщают омичи в соцсетях.

В результате аварии, скорее всего, есть пострадавшие, пишут очевидцы в соцсетях. Виновна, вероятно, грузовая газель, которая не пропустила маршрутку.

На месте происшествия сейчас работают медики, пожарные и полицейские.