Бдительные омичи помогли найти энерговора

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-10T09:42:17+03:00

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На днях в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что житель Тарского района Омской области ворует электричество. На фотографиях, которые бдительный подписчик приложил в качестве подтверждения своих слов, запечатлен так называемый «наброс» на линию электропередачи.

Сотрудникам Производственного отделения «Северные электрические сети» (расположенного в городе Тара) пришлось проявить недюжинные аналитические способности, чтобы вычислить энерговора. Для начала энергетики определили круг поисков, пообщались с местными жителями. В поисках помог случайно попавший в кадр припаркованный к частному дому автомобиль. Выяснилось, что старенький внедорожник принадлежит жителю деревни Темшиняково Сергею К. Сельчанин оказался уже известен энергетикам: с 2015 года его дом отключен от электроснабжения за систематическую неуплату.

Работники «Омскэнерго» в сопровождении участкового полицейского оперативно выехали по уже знакомому адресу. Предположения энергетиков подтвердились: пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью соседей, гражданин самовольно подключился к линии электропередачи. В присутствии сотрудников полиции специалисты «Омскэнерго» составили акт о безучетном потреблении электроэнергии и выставили счет за фактически потребленную электроэнергию. Кроме того, за правонарушение энерговору грозит административный штраф от 10 до 15 тыс. рублей.

- Такое нарушение не просто незаконно, а по-настоящему опасно, - комментирует начальник управления развития и реализации услуг Производственного отделения «Северные электрические сети» Ольга Рыбьякова. – Несанкционированное подключение к воздушной линии влияет на качество поставляемой электроэнергии потребителям и снижает надежность энергоснабжения. Набросы на линии электропередачи влекут за собой технологические нарушения, которые могут спровоцировать короткие замыкания в распределительной сети, перепады напряжения, отключения и повреждения электрооборудования других потребителей, и даже пожары. Не говоря уже о риске, которому гражданин подверг своё здоровье и жизнь, подключаясь самовольно.

Как отмечают в управлении безопасности по филиалу «Омскэнерго», выявить энерговора непросто: часто недобросовестные потребители успевают убрать все нелегальные устройства перед приходом проверяющих. Именно так долгое время скрывал незаконные действия нарушитель из деревни Темшиняково. В ходе предыдущих проверок выявить факт нарушения энергетикам не удавалось. На этот раз поймать энерговора с поличным помогли бдительность омичей, сообщивших о незаконном подключении, а также оперативная работа сотрудников «Омскэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») - «Омскэнерго» ведет планомерную работу по профилактике, выявлению и пресечению случаев несанкционированного электропотребления. Работники «Омскэнерго» реализуют целый комплекс мероприятий, в числе которых совместные рейды с представителями правоохранительных органов, осмотры воздушных линий, а также проверки приборов учета в домах потребителей.

«Омскэнерго» призывает омичей ответственно подходить к вопросу собственной безопасности. Сообщить о фактах энерговоровства можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-1000-380.