2018-10-10T09:46:26+03:00
Общество

В Омской области одни из самых доступных цен в стране

Набор потребительских товаров у нас составляет чуть больше 13 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Набор потребительских товаров у нас составляет 13064 рубляНабор потребительских товаров у нас составляет 13064 рубляФото: Анастасия ОСИПОВА
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Фиксированный набор товаров и услуг в сентябре 2018 года стоил 13064 рубля в нашем регионе. По сравнению с августом он немного подешевел. Об этом сообщается на сайте облправительства со ссылкой на исследование Томскстата.

В среднем по России цена потребительского набора составляет 15225 рублей. Самые низкие цены на товары и услуги аналитики зафиксировали в Саратовской области, а самые высокие на Чукотке.

В состав набора входят 83 наименования товаров и услуг, в том числе продукты питания, одежда, обувь, средства гигиены, лекарства и бензин. Также в этот набор входит проезд в общественном транспорте, коммуналка и парикмахерские услуги.

Правда, есть и ложка дегтя в этой новости. К сожалению, и зарплаты в Омской области одни из самых низких в Сибири. Это одна из основных причин, почему в последние годы в регионе наблюдается миграционный отток.

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