В Омской области одни из самых доступных цен в стране

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-10T09:46:26+03:00

Набор потребительских товаров у нас составляет чуть больше 13 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Фиксированный набор товаров и услуг в сентябре 2018 года стоил 13064 рубля в нашем регионе. По сравнению с августом он немного подешевел. Об этом сообщается на сайте облправительства со ссылкой на исследование Томскстата.

В среднем по России цена потребительского набора составляет 15225 рублей. Самые низкие цены на товары и услуги аналитики зафиксировали в Саратовской области, а самые высокие на Чукотке.

В состав набора входят 83 наименования товаров и услуг, в том числе продукты питания, одежда, обувь, средства гигиены, лекарства и бензин. Также в этот набор входит проезд в общественном транспорте, коммуналка и парикмахерские услуги.

Правда, есть и ложка дегтя в этой новости. К сожалению, и зарплаты в Омской области одни из самых низких в Сибири. Это одна из основных причин, почему в последние годы в регионе наблюдается миграционный отток.