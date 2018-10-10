Омбудсмен по правам человека требует проверить омскую колонию, где был бунт

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-10T09:18:09+03:00

Она уверена, что в колонии были нарушены права человека

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Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, заявила, что омскую колонию, в которой произошел бунт, нужно проверить.

Напомним, что бунт в колонии Омска произошел на этих выходных из-за драки между заключенными. По разным данным в ней участвовало от 100 до 150 человек. По данным Следственного комитета, пострадали 20 человек. Возбуждено уголовное дело.

- Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать. Я считаю, что здесь в любом случае должна быть очень тщательная жесткая проверка, и (нужно) установить причины по самой ситуации, как она возникла, - говорит Москалькова РИА Новости.

Омский омбудсмен, Ирина Касьянова, также следит за ситуацией, она уже посетила колонию. По ее информации, пострадавших было всего четверо.