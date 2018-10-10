2018-10-10T08:53:48+03:00
Общество

Омские дороги обследуют за 1,5 млн

Этим займется СибАДИ
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омские дороги проверят специалисты СибАДИ.Омские дороги проверят специалисты СибАДИ.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Омске завершается очередная волна ремонта дорог. За несколько лет значительную часть магистралей удалось привести в порядок. В ближайшее время их состояние проверят специалисты.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства провело конкурс на выполнение этих работ. По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, победителем признан СибАДИ, который получит за проведение диагностики 1,5 млн рублей.

Перед дорожниками была поставлена цель достичь показателя в 57% по нормативам, но прогнозируется, что эта цифра в реальности даже будет больше.

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24