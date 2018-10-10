Омские дороги обследуют за 1,5 млн
В Омске завершается очередная волна ремонта дорог. За несколько лет значительную часть магистралей удалось привести в порядок. В ближайшее время их состояние проверят специалисты.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства провело конкурс на выполнение этих работ. По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, победителем признан СибАДИ, который получит за проведение диагностики 1,5 млн рублей.
Перед дорожниками была поставлена цель достичь показателя в 57% по нормативам, но прогнозируется, что эта цифра в реальности даже будет больше.
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