На трассе под Омском насмерть сбили пешехода
Водитель сбил пешехода
Водитель на трассе сбил пешехода на переходеФото: vk.com
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Сегодня рано утром на омском участке трассы произошла страшная авария с наездом на пешехода. На трассе Челябинск-Новосибирск водитель насмерть сбил женщину.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области, 40-летний водитель «Лада-Веста» в районе 798 км наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина ехал с превышением скорости.
74-летняя пенсионерка скончалась на месте до приезда медиков.
Сейчас приехавшие полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и причины происшествия. А также ищут и опрашивают очевидцев.