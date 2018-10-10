На трассе под Омском насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-10T09:12:03+03:00

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Сегодня рано утром на омском участке трассы произошла страшная авария с наездом на пешехода. На трассе Челябинск-Новосибирск водитель насмерть сбил женщину.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области, 40-летний водитель «Лада-Веста» в районе 798 км наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина ехал с превышением скорости.

74-летняя пенсионерка скончалась на месте до приезда медиков.

Сейчас приехавшие полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и причины происшествия. А также ищут и опрашивают очевидцев.