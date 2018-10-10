Три омские экс-чиновницы пытаются обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-10T08:19:51+03:00

при этом решением суда недовольна и прокуратуры, но обвинение требует добавить женщинам срок

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Три бывшие чиновницы омской мэрии подали апелляцию на вынесенное в отношении них решение суда. Женщины, которых признали виновными в получении взятки группой лиц, просят о смягчении приговора.

Одновременно обжалует приговор и прокуратура. Правда, совсем с противоположной целью. Обвинение требует ужесточить наказание для осужденных.

В суде установлено, что Светлана Парадеева, Екатерина Гусева и Надежда Журова получали от предпринимателей от 250 до 650 тысяч рублей взяток за «помощь» в продлении аренды земли, принадлежащей городу. За 2015-2016 годы они таким способом «заработали» более 3,3 млн рублей. Парадеева и Гусева получили по два года колонии общего режима, а Журова - три года. Прокуратура просила для них от 8 до 9 лет лишения свободы.

Дело четвертой фигурантки Фаризаны Бережной выделили в отдельное производство, потому что она начала сотрудничать со следствием. Ее приговорили к штрафу. Но вскоре ее все-таки отправили за решетку. Уже по другому делу о мошенничестве.

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