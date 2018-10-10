В Омской области выявлен вирус бешенства у КРС
Согласно результатам вирусологического исследования биоматериала проведенного БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория» от 05.10.2018 г. на территории деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области обнаружен вирус бешенства у КРС содержащегося в личном подсобном хозяйстве.
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней на территории деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области.
На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
Бешенство природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.
Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки.
За 9 месяцев 2018 года на территории Омской области 6 случаев бешенства.
Как показывает анализ, заражение домашних животных бешенством в большинстве случаев происходит при контакте с зараженными дикими животными.
Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона.