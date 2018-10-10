В Омской области выявлен вирус бешенства у КРС

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-10T07:36:52+03:00

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Согласно результатам вирусологического исследования биоматериала проведенного БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория» от 05.10.2018 г. на территории деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области обнаружен вирус бешенства у КРС содержащегося в личном подсобном хозяйстве.

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней на территории деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области.

На указанной территории запрещается:

- торговля домашними животными;

- проведение выставок собак и кошек;

- выводка и натаска собак;

- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.

Бешенство природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки.

За 9 месяцев 2018 года на территории Омской области 6 случаев бешенства.

Как показывает анализ, заражение домашних животных бешенством в большинстве случаев происходит при контакте с зараженными дикими животными.

Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона.