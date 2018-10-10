2018-10-10T07:31:15+03:00
Происшествия

Пожарные в Омской области 5 часов тушили дом

Крупный пожар произошел в деревне Логиновка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пожар в Павлоградском районе тушили 5 часовПожар в Павлоградском районе тушили 5 часовФото: Евгения ГУСЕВА
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Пожарные, приехавшие на вызов в деревню Логиновку Павлоградского района, увидели большой дом площадью 120 кв. метров, который полыхал огнем. Рядом также горел огромный сарай и стог сена. В результате пожара, который тушили пять часов с 16 до 21 часа, полностью выгорел дом, сарай и 3 тонны сена, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожарные спасли два соседних дома, на которые мог перекинуться огонь. Пожар распространился так быстро и на большой площади, потому что его сначала не заметили, а когда увидели, то поздно сообщили пожарникам. В районе пожара дул сильный ветер, что только усугбляло ситуацию.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, все обстоятельства сейчас устанавливаются.

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