Стала известна дата открытия омской «Галерки»

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-10T07:05:28+03:00

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Здание Омского драматического театра «Галерка » уже четыре года находится на реконструкции. На данный момент работы близятся к завершению и театр откроет свои двери уже 2 ноября.

На торжественное открытие театра приедет министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в здании театра на ул. Богдана Хмельницкого закончены все строительные работы, завершается монтаж акустического и светового оборудования. После реконструкции площадь театра увеличилась почти вдвое с 2,9 тыс. до 7,8 тыс. кв. метров.

- В новом здании появился большой производственный цех для декораций и других театральных конструкций, два репетиционных зала и гримёрки. Театр сможет принимать 300 зрителей - сообщают в министерстве культуры.