Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд
Наша команда проиграла Уфе
ФОТО: hawk.ru
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Тяжелейший матч провели "ястребы" против "Салавата" из Уфы. Игра у омичей не заладилась сразу. Уже в первом периоде в течение трех минут "Авангард" пропустил три шайбы. Надо отдать должное подопечным Хартли - они бились.
Во втором периоде "ястребы" смяли Уфу. Омичи нанесли 28 бросков по воротам "Салавата". Правда, точными из них оказались лишь два. "Авангард" сократил разрыв до минимума - 2:3. Но отыграться клубу не хватило не сил, не времени.
В итоге "ястребы" потерпели в сезоне впервые два поражения подряд. Следующий матч омский "Авангард" проведет против "Слована" в Братиславе.