2018-10-10T04:43:14+03:00
Спорт

Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд

Наша команда проиграла Уфе
Станислав МУХИН
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ФОТО: hawk.ruФОТО: hawk.ru
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Тяжелейший матч провели "ястребы" против "Салавата" из Уфы. Игра у омичей не заладилась сразу. Уже в первом периоде в течение трех минут "Авангард" пропустил три шайбы. Надо отдать должное подопечным Хартли - они бились.

Во втором периоде "ястребы" смяли Уфу. Омичи нанесли 28 бросков по воротам "Салавата". Правда, точными из них оказались лишь два. "Авангард" сократил разрыв до минимума - 2:3. Но отыграться клубу не хватило не сил, не времени.

В итоге "ястребы" потерпели в сезоне впервые два поражения подряд. Следующий матч омский "Авангард" проведет против "Слована" в Братиславе.

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