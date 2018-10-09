В полиции прокомментировали случай с раненым мужчиной возле омской ИК-6

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-09T14:14:19+03:00

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Сегодня, 9 октября, утром обеспокоенные посетители ИК-6 рассказали о происшествии прямо на крыльце колонии. Туда подошел мужчина и попросил вызвать ему скорую. Когда его спросили, что случилось, он показал жуткую рану на животе. Люди вызвали врачей и стражей порядка, решив, что человек получил ее от ножа.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, вызов о происшествии возле ИК-6 действительно поступил в 9.06. Приехавшие на место полицейские опросили врачей. Как выяснилось, повреждение мужчина получил не вследствие ножевого ранения. Оказалось ранее он перенес операцию и, видимо, просто повредил трубку, выведенную из кишечника через отверстие в животе. Скорее всего, ничего криминального в случившемся нет. Мужчину увезли в больницу.