2018-10-09T14:06:27+03:00
Общество

В Омске директор школы платила зарплату не работавшему учителю

Учитель иностранного языка была родственницей директора
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Директор незаконно выплатила родственнице 39 тысячДиректор незаконно выплатила родственнице 39 тысячФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Директор школы в Омском районе выплачивала зарплату своей родственнице, которая числилась в школе как учитель иностранного языка. Хотя на самом деле педагог не работала.

Руководитель вносила в табель учета рабочего времени часы, которые по факту учитель не отработала. После проверок сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснилось, что руководитель школы выплатила своей родственнице 39 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

На директора завел уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

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