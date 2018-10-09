В Омске директор школы платила зарплату не работавшему учителю
Учитель иностранного языка была родственницей директора
Директор незаконно выплатила родственнице 39 тысячФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
Директор школы в Омском районе выплачивала зарплату своей родственнице, которая числилась в школе как учитель иностранного языка. Хотя на самом деле педагог не работала.
Руководитель вносила в табель учета рабочего времени часы, которые по факту учитель не отработала. После проверок сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснилось, что руководитель школы выплатила своей родственнице 39 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.
На директора завел уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».