2018-10-09T14:46:21+03:00
Общество

В Омской области туберкулезом болеют в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране

При этом в 30% случаев такие пациенты не поддаются стандартному лечению
Анна МИКУЛА
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Большая часть заболевших выявлена благодаря флюорографии.Большая часть заболевших выявлена благодаря флюорографии.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За девять месяцев года в Омской области выявили немного меньше заболевших туберкулезом, чем за такой же период 2017-го, но ситуация все-таки критическая. Жители болеют в 1,5 раза чаще, чем остальные россияне. Всего за этот неполный год зарегистрировано 944 случая.

- Туберкулез остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний на территории Омской области. Это социальная проблема. Во многих районах почти 100% - неработающее население, бывшие заключенные. Вокруг них собирается контингент, и так инфекция распространяется. Контингент сложный. Врачи боятся ходить в очаги - нападают, - цитирует «Новый Омск» замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Омской области Юрия Пневского.

Также сообщается, что в 30% случаев заболевание не поддается стандартному лечению.

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