2018-10-09T13:39:29+03:00
Общество

Подросток, сбежавший из дома в Екатеринбурге, приехал в Омск на грузовом поезде

Парень ушел из дома и решил поехать во Владивосток
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Подросток приехал в Омск на грузовом поездеПодросток приехал в Омск на грузовом поездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На станции Входная полицейские задержали 17-летнего подростка без верхней одежды, который ехал на грузовом поезде. Мальчик замерз, полицейские дали ему теплую одежду и напоили чаем. Подросток признался, что он ехал из Екатеринбурга во Владивосток.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, подросток поссорился с бабушкой, ушел из дома только в домашней одежде и решил уехать к сестре во Владивосток. Он продал свой мобильный, на вырученные деньги доехал до Ишима, а оттуда решил сэкономить и добраться до Омска на грузовом поезде.

Полицейским парень сказал, что сильно замерз и очень сожалеет о своем поступке. Его уже отправили обратно в Екатеринбург к его семье.

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