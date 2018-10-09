2018-10-09T12:49:13+03:00
Общество

В центре Омска жители держат 79 коров

Их всех рекомендовано привить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В центре Омска держат 79 коровВ центре Омска держат 79 коровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня в Омске заканчивают прививать коров от узелкового (нодулярного) дерматита. Как рассказали в главном управлении ветеринарии по Омской области, в центральном округе Омска сейчас держат 79 коров. Но и это еще не все неожиданности. Всего же в городе сейчас содержатся около 600 крупнорогатых животных. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Омска.

Заболевание, кстати, для людей не опасно, а вот для животных губительно: поднимается высокая температура и образуются узелки на коже. Зараженных животных нужно лечить, продавать их мясо в период болезни запрещено. Переносчиком заболевания являются кровососущие насекомые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На машины, припаркованные у омской «Меги», упал забор
В полиции прокомментировали случай с раненым мужчиной возле омской ИК-6
В Омске директор школы платила зарплату не работавшему учителю
Подросток, сбежавший из дома в Екатеринбурге, приехал в Омск на грузовом поезде
В Омской области туберкулезом болеют в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране
В Омской области сотрудника сельской больницы восстановили на работе только после вмешательства приставов
В лагере «Юбилейный» под Омском, где отравились дети, уволили директора и повара
В Омске к мощам святителя Луки выстроилась огромная очередь
Жителя Казахстана осудили за взятку омскому полицейскому
В ДТП в центре Омска разбился «Форд»
Рейс из Омска в Пекин передумали запускать
Налоговые сборы в Омской области сократились на 6 миллиардов
В Омске водитель погиб после аварии во дворе
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
Нарушителя земельного законодательства оштрафовали
Омский район станет частью агломерации с городом
Омские депутаты одобрили увеличение бюджета города на 460 миллионов