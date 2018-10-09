В центре Омска жители держат 79 коров

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-09T12:49:13+03:00

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Сегодня в Омске заканчивают прививать коров от узелкового (нодулярного) дерматита. Как рассказали в главном управлении ветеринарии по Омской области, в центральном округе Омска сейчас держат 79 коров. Но и это еще не все неожиданности. Всего же в городе сейчас содержатся около 600 крупнорогатых животных. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Омска.

Заболевание, кстати, для людей не опасно, а вот для животных губительно: поднимается высокая температура и образуются узелки на коже. Зараженных животных нужно лечить, продавать их мясо в период болезни запрещено. Переносчиком заболевания являются кровососущие насекомые.