В Омске к мощам святителя Луки выстроилась огромная очередь
У Успенского собора стоят сотни людей
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В Омск привезли мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Они находятся сейчас в Успенском соборе. Сейчас сотни желающих выстроились в огромную очередь, что увидеть святыню.
Очередь тянется до подземного перехода на улице Интернациональной, но двигается достаточно быстро. За порядком следит полиция.
Завтра мощи привезут в онкодиспансер на ул. Завертяева. Мощи будут находиться там с 14.00 до 19.00.
После Омска мощи повезут в Челябинск, всего они побывают в 17 городах России.