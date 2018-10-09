В Омске к мощам святителя Луки выстроилась огромная очередь

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-09T11:28:40+03:00

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В Омск привезли мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Они находятся сейчас в Успенском соборе. Сейчас сотни желающих выстроились в огромную очередь, что увидеть святыню.

Очередь тянется до подземного перехода на улице Интернациональной, но двигается достаточно быстро. За порядком следит полиция.

Завтра мощи привезут в онкодиспансер на ул. Завертяева. Мощи будут находиться там с 14.00 до 19.00.

После Омска мощи повезут в Челябинск, всего они побывают в 17 городах России.