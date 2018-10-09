Жителя Казахстана осудили за взятку омскому полицейскому

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-09T10:31:28+03:00

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32-летнего жителя Павлодара остановили инспекторы ДПС. У водителя не было страхового полиса ОСАГО, и управляет он незарегистрированным транспортным средством. Штраф за эти нарушения предусматривается от 500 до 800 рублей.

Водитель занимается оптовой торговлей посуды, и он очень спешил вернуться домой. Поэтому решил «договориться» с инспектором. Водитель предложил взятку в 12 тысяч рублей за то, чтобы протокол о правонарушении не составляли, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Передачу денег зафиксировали на камеру в машине полицейского. Теперь водителю придется заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.