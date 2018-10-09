В ДТП в центре Омска разбился «Форд»
В ГИБДД пока не сообщили подробности
Машина получила серьезные поврежденияФото: vk.com
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Очевидцы в соцсетях сообщают об аварии, произошедшей недалеко от остановки «ПО Большевичка» по улице Маяковского. В результате ДТП «Форд Фокус» получил сильные повреждения. У машины полностью разбита передняя часть. В соцсетях появились снимки с места аварии.
Как она произошла, пока неизвестно. На место выехали сотрудники ДПС.
Омичи в комментариях к посту недоумевают, как можно было так сильно разбить машину на спокойном перекрестке, ведь движение там не очень интенсивное.
О пострадавших очевидцы аварии не сообщают. Причина аварии, скорее всего, в том, что водитель хотел проскочить на мигающий светофор.