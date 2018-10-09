Налоговые сборы в Омской области сократились на 6 миллиардов
В федеральный бюджет от области поступило на 6,1 млрд. меньше
Налоговые сборы в Омской области резко сократилисьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Всего с омских налогоплательщиков собрано 126,7 млрд. рублей налогов и сборов. Однако доля денег, отправленных с них в федеральный бюджет, снизились на 6,1 млрд. рублей. Об этом рассказали в Управлении налоговой службы по Омской области.
В ведомстве отметили: за текущий год снижение поступлений объясняется уменьшением платежей от производства алкогольных напитков, от производства нефтепродуктов, а также от торговли твердым, жидким и газообразным топливом.
Налог на доходы физических лиц составляет 15,4% от всей собранной суммы на территории Омской области.