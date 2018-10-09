2018-10-09T09:16:09+03:00
Общество

Налоговые сборы в Омской области сократились на 6 миллиардов

В федеральный бюджет от области поступило на 6,1 млрд. меньше
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Налоговые сборы в Омской области резко сократилисьНалоговые сборы в Омской области резко сократилисьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Всего с омских налогоплательщиков собрано 126,7 млрд. рублей налогов и сборов. Однако доля денег, отправленных с них в федеральный бюджет, снизились на 6,1 млрд. рублей. Об этом рассказали в Управлении налоговой службы по Омской области.

В ведомстве отметили: за текущий год снижение поступлений объясняется уменьшением платежей от производства алкогольных напитков, от производства нефтепродуктов, а также от торговли твердым, жидким и газообразным топливом.

Налог на доходы физических лиц составляет 15,4% от всей собранной суммы на территории Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Казахстана осудили за взятку омскому полицейскому
В ДТП в центре Омска разбился «Форд»
Рейс из Омска в Пекин передумали запускать
В Омске водитель погиб после аварии во дворе
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
Нарушителя земельного законодательства оштрафовали
Омский район станет частью агломерации с городом
Омские депутаты одобрили увеличение бюджета города на 460 миллионов
Двое неравнодушных омичей задержали опасного вора
Телеканал «Супер» ЗОЖжет этой осенью
Где купить хорошие саженцы
Общественный транспорт Омска с 2019 года заработает по новым правилам
Следком проверит полицейских, задержавших многодетную мать после перепалки с мэром
Омичи до сих пор мерзнут в своих домах
Омский полицейский спас ребенка сидевшего на карнизе 7-го этажа
КХЛ разрешила омскому «Авангарду» сыграть три матча на улице
Названы города с самыми низкими зарплатами в России: Омск - «зажиточный миллионник»
Как сохранить врачебную тайну
Подарки для Губернаторской елки в Омск повезут из Москвы
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» получили высшую награду за социальную программу
«Ростелеком» показал омским школьникам объекты, где можно укрыться от последствий ЧС
За выходные в Омске появилось 300 новых деревьев
В аварии с маршруткой в Омске пострадали 7 человек
В центре Омска у бизнесмена украли 300 тысяч рублей
В Омском районе очередной депутат лишился своих полномочий
В Омске 5 октября был побит температурный рекорд
В Нефтяниках жителей травили химией
В Омске произошла очередная авария с маршруткой