В Омске водитель погиб после аварии во дворе

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-09T10:27:37+03:00

Он врезался в припаркованный автомобиль

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Нестандартная авария произошла в центре Омска. 49-летний омич на «Ленд Ровер» двигался по улице Сазонова со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Кемеровская. В темноте водитель не заметил припаркованный автомобиль «Киа Пиканто». Скорость машины, видимо, была высокой и водитель на «Ленд Ровер» врезался в стоящий автомобиль.

- Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, почему произошла авария, - сообщает пресс-служба полиции.

Шофер в результате аварии скончался на месте, до приезда медиков.