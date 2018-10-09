В Омске водитель погиб после аварии во дворе
Он врезался в припаркованный автомобиль
ГИБДД проводит проверку по факту аварииФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Нестандартная авария произошла в центре Омска. 49-летний омич на «Ленд Ровер» двигался по улице Сазонова со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Кемеровская. В темноте водитель не заметил припаркованный автомобиль «Киа Пиканто». Скорость машины, видимо, была высокой и водитель на «Ленд Ровер» врезался в стоящий автомобиль.
- Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, почему произошла авария, - сообщает пресс-служба полиции.
Шофер в результате аварии скончался на месте, до приезда медиков.