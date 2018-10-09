Двое неравнодушных омичей задержали опасного вора

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-09T07:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Учительница начальных классов возвращалась из магазина на бульваре Зеленом со своим маленьким сыном. Тут к ней подбежал неизвестный и сорвал с плеча сумочку. Омичка стала кричать и звать на помощь. Рядом находились 17-летний Егор Охотников и 20-летний Денис Урбановичюс. Они и задержали вора. Женщина вызвала полицию, пока молодые люди удерживали преступника.

Полицейские выяснили, что задержанный – это 17-летний парень, который проживает в Омском районе и обучается на 1-ом курсе техникума. Он уже состоял на профилактическом учете по делам несовершеннолетних, ранее судимый за кражу. Теперь ему грозит наказание уже до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции.

А неравнодушных омичей наградили грамотами и поблагодарили за помощь.