Следком проверит полицейских, задержавших многодетную мать после перепалки с мэром

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-09T07:22:45+03:00

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Многодетную мать задержали полицейские за одиночный пикет у мэрии. Она требовала решить проблемы с землей, которую ее семье выдали для строительства дома. Но земля оказалась совершенно непригодной для проживания – без подключенных коммуникаций. Многодетные матери бьются за наведение порядка с выделенной землей еще с 2015 года. Об одной такой истории, «Комсомолка» ранее рассказывала. Женщина вступила в перепалку с мэром Омска Оксаной Фадиной.

Перед заседанием горсовета одна из многодетных матерей была задержана за одиночный пикет у здания мэрии. Она стояла с плакатом и хотела привлечь внимание мэра на проблему.

К женщине подошли полицейские и попросили ее пройти с ними, когда она отказалась, полицейские потащили ее в машину, по словам омички, насильно. Женщина сообщила, что силовики причинили ей травмы.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали о начале проверки по этой истории.