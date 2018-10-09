Омичи до сих пор мерзнут в своих домах

СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-09T06:49:57+03:00

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Отопительный сезон в нашем регионе начался еще 25 сентября, но настоящие холода еще не наступили. Видимо, поэтому управляющие компании пока не спешат давать жителям города отопление.

По сообщению «ТГК-11», все источники готовы к отопительному сезоны. Вина за отсутствие тепла в домах омичей, как заявили в пресс-службе компании, полностью лежит на управляющих компаниях. Некоторые до сих пор не получили документы для подключения к теплу. Около 3% жилых домой сейчас остаются без отопления. Также батареи холодные пока в 10-15% учебных учреждений и некоторых спортивных и культурных учреждениях.

В тепловой компании настоятельно просят управляющие компании завершить оформление документов как можно скорее, до наступления холодов.