2018-10-09T06:49:57+03:00
Общество

Омичи до сих пор мерзнут в своих домах

Отопление им еще не дали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Отопление некоторым омичам им еще не далиОтопление некоторым омичам им еще не далиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в нашем регионе начался еще 25 сентября, но настоящие холода еще не наступили. Видимо, поэтому управляющие компании пока не спешат давать жителям города отопление.

По сообщению «ТГК-11», все источники готовы к отопительному сезоны. Вина за отсутствие тепла в домах омичей, как заявили в пресс-службе компании, полностью лежит на управляющих компаниях. Некоторые до сих пор не получили документы для подключения к теплу. Около 3% жилых домой сейчас остаются без отопления. Также батареи холодные пока в 10-15% учебных учреждений и некоторых спортивных и культурных учреждениях.

В тепловой компании настоятельно просят управляющие компании завершить оформление документов как можно скорее, до наступления холодов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Казахстана осудили за взятку омскому полицейскому
В ДТП в центре Омска разбился «Форд»
Рейс из Омска в Пекин передумали запускать
Налоговые сборы в Омской области сократились на 6 миллиардов
В Омске водитель погиб после аварии во дворе
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
Нарушителя земельного законодательства оштрафовали
Омский район станет частью агломерации с городом
Омские депутаты одобрили увеличение бюджета города на 460 миллионов
Двое неравнодушных омичей задержали опасного вора
Телеканал «Супер» ЗОЖжет этой осенью
Где купить хорошие саженцы
Общественный транспорт Омска с 2019 года заработает по новым правилам
Следком проверит полицейских, задержавших многодетную мать после перепалки с мэром
Омский полицейский спас ребенка сидевшего на карнизе 7-го этажа
КХЛ разрешила омскому «Авангарду» сыграть три матча на улице
Названы города с самыми низкими зарплатами в России: Омск - «зажиточный миллионник»
Как сохранить врачебную тайну
Подарки для Губернаторской елки в Омск повезут из Москвы
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» получили высшую награду за социальную программу
«Ростелеком» показал омским школьникам объекты, где можно укрыться от последствий ЧС
За выходные в Омске появилось 300 новых деревьев
В аварии с маршруткой в Омске пострадали 7 человек
В центре Омска у бизнесмена украли 300 тысяч рублей
В Омском районе очередной депутат лишился своих полномочий
В Омске 5 октября был побит температурный рекорд
В Нефтяниках жителей травили химией
В Омске произошла очередная авария с маршруткой