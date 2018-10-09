2018-10-09T06:22:17+03:00
Общество

Омский полицейский спас ребенка сидевшего на карнизе 7-го этажа

Как выяснилось потом, девочка испугалась выключенного света [видео]
Анна МИКУЛА
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Девочка испугалась выключенного света.Девочка испугалась выключенного света.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Едва не закончилось трагедией вчерашнее происшествие на улице 4-ой Кордной. Примерно в 12.40 в полицию позвонили испуганные очевидцы. Они рассказали, что на подоконнике в окне на седьмом этаже стоит стоит маленькая девочка.

- На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции Андрей Дьяков. В то время, когда сотрудники МЧС через окно проникали в квартиру, майор полиции через дверь разговаривал с испуганной девочкой. Как только получилось попасть в помещение, Андрею сразу же удалось успокоить ребенка, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Одновременно на место вызвали родителей 7-летней девочки. как выяснилось позже, мать ребенка была на работе, а отец ненадолго отлучился. В это время в квартире погасло электричество, малышка испугалась и залезла на подоконник на кухне.

С 35-летними родителями проведена профилактическая беседа, а также составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Старший участковый Андрей Дьяков о происшествии на ул. 4-й Кордной.

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