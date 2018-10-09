Омский полицейский спас ребенка сидевшего на карнизе 7-го этажа

СЕГОДНЯ 06:14 2018-10-09T06:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Едва не закончилось трагедией вчерашнее происшествие на улице 4-ой Кордной. Примерно в 12.40 в полицию позвонили испуганные очевидцы. Они рассказали, что на подоконнике в окне на седьмом этаже стоит стоит маленькая девочка.

- На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции Андрей Дьяков. В то время, когда сотрудники МЧС через окно проникали в квартиру, майор полиции через дверь разговаривал с испуганной девочкой. Как только получилось попасть в помещение, Андрею сразу же удалось успокоить ребенка, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Одновременно на место вызвали родителей 7-летней девочки. как выяснилось позже, мать ребенка была на работе, а отец ненадолго отлучился. В это время в квартире погасло электричество, малышка испугалась и залезла на подоконник на кухне.

С 35-летними родителями проведена профилактическая беседа, а также составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».