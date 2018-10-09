КХЛ разрешила омскому «Авангарду» сыграть три матча на улице

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-09T04:56:51+03:00

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Из-за проблем с "Арена-Омск" "ястребы" вытупают в Балашихе. Когда команда вернется в родной город, пока неизвестно. В то же время стало известно, что "Авангард" может сыграть в декабре три матча в Омске на улице. КХЛ уже разрешила сделать это клубу.

- У нас согласованы с КХЛ три матча под открытым небом. Теперь мы должны сами понять, сможем ли мы их провести, так как это очень дорого. Пока это еще не согласовано с другими командами, - цитирует ТАСС президента ХК "Авангард" Максима Сушинского.

Дело за малым: договориться об этом еще и с соперниками. В декабре "ястребы" сыграют с "Йокеритом", "Северсталью", "Локомотивом", "Сибирью" и "Барысом".