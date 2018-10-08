Подарки для Губернаторской елки в Омск повезут из Москвы

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-08T14:41:44+03:00

Подарки для Губернаторской елки повезут из Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

После аукциона подарки подешевели на 3 млн. рублей

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Для Губернаторской елки нужно закупить 35 тысяч новогодних подарков для детей. В областном бюджете на эти цели готовы выделить 10, 4 млн. рублей. Для определения поставщика подарков был объявлен аукцион. Московское ООО «ЛюксТоргСПМ» по итогам торгов предложила минимальную цену 7, 4 млн. рублей. Таким образом региональный бюджет сможет сэкономить 3 миллиона на подарках.

При начальной цене стоимость одного подарка была 300 рублей, после аукциона они подешевели до 213 рублей.

Подарки будут состоять из 37 наименований: 2 плитки молочного шоколада, вафли, печенье-сэндвич, шоколадный батончик, халва, 30 самых разнообразных конфет (шоколадные, батончики, ириски, карамель) и шоколадная медаль в упаковке с рисунком новогодней тематики и надписью «Губернаторская новогодняя елка 2019», сообщает

Подарки должны будут поставить с 10 по 24 декабря.