За выходные в Омске появилось 300 новых деревьев

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-08T14:21:20+03:00

Одна из главных экологических проблем Омска связана с сокращением лесных массивов и городских зеленых насаждений. В противовес этому местные справедливороссы провели крупную акцию по высадке деревьев.

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Посадка деревьев – важный аспект в борьбе с загрязнением воздуха, изменением климата и разрушением почв, не говоря уже об улучшении эстетической составляющей городской среды. Этой осенью региональное отделение Партии «Справедливая Россия» запустило масштабный добровольческий проект «Экогород», направленный на озеленение Омска.

В течение прошлой недели силами активистов партии и добровольцев в лесных хозяйствах были отобраны, выкопаны и подготовлены для посадки более 300 саженцев лиственных и хвойных пород деревьев. На территории города были специально согласованы места высадки.

Акция по посадке деревьев прошла в день общегородского субботника, 6 октября. С погодой повезло, и к 10 часам утра недалеко от кинотеатра «Первомайский» уже собрались омские справедливороссы, студенты-добровольцы из аграрного и политехнического университетов, а также неравнодушные омичи. В сопровождении профессионального агронома, специалиста по подземным коммуникации и спецтехники, они приступили к работе, и за несколько часов преобразили территорию до неузнаваемости, разбив на ней новый, пока еще невысокий зеленый скверик.

Как руководитель рабочей группы по экологии омского Горсовета, я не понаслышке знаю о проблемах застройки парковых зон и нехватки качественных зеленых насаждений в городе. Мы все гордимся былым званием Омска – Город-сад, все хотим дышать свежим воздухом и гулять в тени красивых здоровых растений. Пришла пора приложить для этого усилия. Сейчас мы провели первую высадку деревьев, но будем продолжать акцию и в следующем году, рассказал руководитель омских справедливороссов Владимир Гуселетов.

В экологической акции «Справедливой России» приняли участие более сотни человек. Деревья, которым не хватило места в основной зоне посадки, были переданы КТОСу «Заозерный-3», и в тот же день украсили придомовую территорию десятка домов в Советском округе.

Фото предоставлены Региональным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области и сообществом в ВКонтакте "Фотограф на велосипеде"