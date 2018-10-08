В аварии с маршруткой в Омске пострадали 7 человек

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-08T13:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла сегодня днем прямо в центре Омска недалеко от городской администрации. Как ранее сообщала «Комсомолка», маршрутка, которая следует по маршруту №323, наехала на бордюр и врезалась в столб.

Маршрутка двигалась по улице Гагарина, а автомобиль «Шевроле» решил перестроиться, не убедившись, что на полосе ему никто не мешает. Так он столкнулся с маршруткой. Водитель маршрутного такси пытался уйти от столкновения наехал на бордюр и врезался в столб. У микроавтобуса повреждена передняя часть.

В пресс-службе полиции сообщают, что пострадали 6 пассажиров маршрутки из 10 и водитель «Шевроле».