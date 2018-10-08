В аварии с маршруткой в Омске пострадали 7 человек
Авария произошла в центре города
В результате аварии помощь потребовалась 7 пассажирамФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла сегодня днем прямо в центре Омска недалеко от городской администрации. Как ранее сообщала «Комсомолка», маршрутка, которая следует по маршруту №323, наехала на бордюр и врезалась в столб.
Маршрутка двигалась по улице Гагарина, а автомобиль «Шевроле» решил перестроиться, не убедившись, что на полосе ему никто не мешает. Так он столкнулся с маршруткой. Водитель маршрутного такси пытался уйти от столкновения наехал на бордюр и врезался в столб. У микроавтобуса повреждена передняя часть.
В пресс-службе полиции сообщают, что пострадали 6 пассажиров маршрутки из 10 и водитель «Шевроле».