2018-10-08T13:53:58+03:00
Происшествия

В центре Омска у бизнесмена украли 300 тысяч рублей

Грабители были в медицинских масках
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Медицинские маски, в которых преступники совершили нападениеМедицинские маски, в которых преступники совершили нападениеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Нападения на предпринимателя произошла в самом центре Омска. Мужчина шел по улице Интернациональная, когда на него напали два человека в медицинских масках и с газовым баллончиком. Брызнув в лицо, они отобрали у него сумку с деньгами, в которой находилось 300 тысяч рулей наличными.

Коммерсант рассказал, что перед нападением он снял деньги в банкомате. Об этом сообщает пресс-служба омской полиции.

Полицейские вышли на след преступников благодаря омичам, внимание которых привлекли мужчины в медицинских масках. налетчиками оказались 28-летний житель Советского округа и 24-летний житель Черлакского района.

Мужчины долго планировали свое преступление. Они наблюдали за омичами, которые снимали крупные суммы в банкоматах. Также они заранее похитили автомобильные номера для своей машины, купили газовые баллончики и медицинские маски.

Теперь на воров завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в крупном размере» и «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства».

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