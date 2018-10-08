В Омском районе очередной депутат лишился своих полномочий
Он не подал сведения о доходах и имуществе
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Депутата в Омском районе лишили полномочий через прокуратуру. Он должен был предоставить сведения о своих доходах, имуществе, доходах супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год. Эти сведения он не предоставил. Так, он нарушил требования законодательства о противодействии коррупции и должен был лишен депутатских полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Прокуратура Омского района через суд добилась лишения полномочий депутата. Речь идет о депутате райсовета по Новотроицкому одномандатному избирательному округу № 10. Он возглавляет ИП КФХ «Животноводство».