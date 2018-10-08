В Омске 5 октября был побит температурный рекорд

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-08T11:50:37+03:00

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В эту пятницу в Омске зафиксировали абсолютный температурный максимум – 25,5 градусов. Такой теплой погоды в октябре не было с 1991 года, но и тогда максимум был всего лишь +22,7 градусов, рассказали в Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В бюджетном учреждении рассказали, что такая теплая погода установилась благодаря антициклону, который принес сухую и теплую погоду.

Но отсутствие дождя стало причиной повышения пожарной опасности в некоторых районах области. Высокий класс пожарной активности наблюдается в Калачинском, Щербакульском, Павлоградском, Русско-Полянском районах.

В ближайшие дни в Омске и области теплая погода сменится похолоданием, а в следующие выходные синоптики обещают уже первый снег.